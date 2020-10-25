بيان جديد من مصرف الرافدين حول نافذة بيع الدولار

2020/10/25 | 09:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، استقطاب شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الأول 2020)، إن "شركات الصيرفة قُدمت لها التسهيلات للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار بعد أن أعلن المصرف عن إعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار".

ودعا البيان، الشركات التي لم تتطلع على التعليمات إلى "مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والايجابية على الشركات".

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