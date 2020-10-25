كاليفورنيا تحدد قواعد صارمة لإعادة فتح ديزني لاند

2020/10/25 | 09:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت سلطات كاليفورنيا الصحية قواعد صارمة جداً لإعادة فتح المتنزهات الترفيهية خاصة “ديزني لاند” المغلقة منذ انتشار جائحة كورونا.

وستجعل هذه البروتوكولات استئناف النشاط في هذه المتنزهات مستحيلاً قبل أسابيع عدة.



وبموجب هذه التوصيات التي تنتظرها الأطراف الناشطة في هذا القطاع منذ أشهر، لن تتمكن المتنزهات الكبرى مثل “ديزني لاند”، و”يونيفرسال ستوديوز” من استقبال الزوار إلا بعد تصنيف المنطقة “صفراء” على صعيد انتقال العدوى، وهو المستوىالـ 4 والأدنى.



أما المتنزهات الأصغر حجماً فيسمح لها بإعادة فتح أبوابها اعتباراً من المستوى 3.

ومدينة اناهايم أين توجد “ديزني لاند” مصنفة عند المستوى 2 أي “الأحمر”، فيما يقع “يونيفرسال ستوديوز” قرب لوس أنجليس في منطقة “بنفسجية” وهو المستوى الأعلى.

وحتى بعد حصولها على الضوء الأخضر، لن تتمكن المتنزهات الترفيهية من استقبال أكثر من 25% من قدرتها الاستيعابية، وعلى الزوار وضع الكمامة على الدوام، إلا عند الشرب والأكل.

وقال مارك غالي مدير الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا، إنه يعجز في الوقت الراهن عن تحديد موعد إعادة فتح المنتزهات موضحاً في مؤتمر صحافي “رسمنا الطريق لا نعرف الموعد، لكن نعرف الطريقة”.

ومتنزهات كاليفورنيا الترفيهية مغلقة منذ بلوغ الجائحة ذروتها في منتصف مارس (آذار).



وأعلنت “ديزني” في الشهر الماضي تسريح 28 ألف موظف في الولايات المتحدة يعملون في نشاطات مرتبطة بمتنزهاتها الترفيهية مشددة على تأثير الجائحة على إيراداتها خاصةً بعد إغلاق “ديزني لاند”.

ويستقطب هذا المتنزه عادة ملايين السياح سنويا وهو الثاني من حيث عدد الزوار في العالم بعد “ديزني وورلد” في أورلاندو بفلوريدا الذي أعاد فتح أبوابه في يوليو (تموز) الماضي مع عدد محدود من الزوار.

وأعادت متنزهات ديزني أخرى عبر العالم فتح أبوابها.

وانتقد رئيس “ديزني لاند” كن بوترو بشدة المعايير التي اعتمدتها سلطات كاليفورنيا متهماً إياها بدفع الكثير من الشركات الصغيرة المرتبطة بمتنزه أناهايم إلى الإفلاس.

وكذلك فعلت رئيسة جمعية المتنزهات الترفيهية في كاليفورنيا إرين غيريرو التي نددت بهذه الإجراءات التي تعني “إبقاء المتنزهات مغلقة إلى ما لا نهاية، وتمديد بطالة عشرات الآلاف”.

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