هكذا سيغزو الذكاء الاصطناعي كواليس صناعة السينما

2020/10/25 | 09:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- استخدمت العديد من الأفلام المؤثرات المرئية التي تعتمد على تكنولوجيا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتصوير الأفلام، أو لإنشاء شخصيات رقمية ناجحة جماهيريًا.



ولكن طرح الكثيرون من المهتمين بعالم صناعة السينما تساؤلات عن مدى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في جوانب أخرى من صناعة الأفلام.



وكشفت ردود الخبراء والعلماء أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن […]

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