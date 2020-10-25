التربية تباشر بإجراء مقابلات المتقدمين لمعاهد الفنون الجميلة

2020/10/25 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة التربية، الاحد، عن المباشرة اجراء اختبارات المتقدمين لمعاهد الفنون الجميلة للعام الدراسي الجديد للدراستين الصباحية والمسائية للبنين والبنات (2020 ــ 2021).

وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية فلاح القيسي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم تشكيل لجان مختصة لاجراء المقابلات والتي ستستمر لغاية الثاني من الشهر المقبل”، مبينا ان “مدة المقابلة والاختبار يختلفان بين معهد واخر استناداً الى عدد الأقسام والمتقدمين”.

وأضاف القيسي، ان وزارته “اعدت جدولا لاجراء المقابلات من اجل تقليل الزخم الحاصل في كل معهد، على ان تتم متابعة مواعيد مقابلة كل منهم على الروابط الخاصة بالتقديم مع الاخذ بالإجراءات الوقائية ضد جائحة كورونا”.

من جانبها بينت مديرة المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي في الوزارة وصال محمد جابر انه “تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح البوابة الالكترونية الخاصة بالطلبة العشرة الاوائل في معاهد الفنون الجميلة ولمدة اسبوعين وبدأت من يوم الخميس الماضي و تستمر لغاية السادس من الشهر المقبل، على ان يكون الاسبوع الاول لادراج معلومات تفصيلية عن المعهد والاسبوع الثاني معلومات عن الطلبة الأوائل”.



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