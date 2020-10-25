واشنطن تعطي موافقة كاملة على عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

2020/10/25 | 09:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية الخميس ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في مايو، وفق ما أفادت شركة “غلعاد” التي تصنّع هذا الدواء.



وأعلنت “غلعاد” تلقيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم “فيكلوري”، موضحةً أن ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل […]

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