الاطاحة بـ”عسكر فرقة الفرقان” و”موزع كفالات ولاية الجنوب” في بغداد

2020/10/25 | 09:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن القاء القبض على عسكر مايسمى فرقة الفرقان و موزع كفالات مايسمى ولاية الجنوب بعمليتين منفصلتين في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بعد ورود معلومات استخباراتية من قبل المصادر القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على ارهابيين اثنين بعمليتين منفصلتين في منطقة المنصور و الدورة ببغداد والمطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف أن “الأول عمل عسكر بمايسمى فرقة الفرقان والمكنى ابو عائشة فيما عمل الثاني موزع كفالات مايسمى ولاية الجنوب والمكنى ابو إسحاق، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتركا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير”.



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