بالصور .. كيف نقل الرجل الأكثر بدانة ببريطانيا للمستشفى!

2020/10/25 | 09:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- نُقل الرجل الأكثر بدانة في بريطانيا من شقته لتلقي العلاج بالمستشفى باستخدام رافعة بعد أن وصل وزنه إلى نحو 318 كيلوغراماً، وفقاً لصحيفة “الصن” البريطانية.وقال جيسون هولتون، مدمن تطبيقات الأطعمة الجاهزة البالغ من العمر 30 عاماً، إن وزنه الزائد وحالته الصحية تركاه محاصراً داخل منزله لأكثر من 5 سنوات.كما أنه يتناول الشوكولاتة […]

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كيف نقل الرجل الأكثر بدانة ببريطانيا للمستشفى! ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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