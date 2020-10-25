النزاهة النيابية تحذر من بيع 30 ألف طن من زيت الطعام “منتهي الصلاحية”

2020/10/25 | 09:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، عن بيع نحو 30 ألف طن من مادة زيت الطعام “منتهي الصلاحية” لوزارة الصناعة، فيما حذرت من إعادة تسويقها أو توزيعها على المواطنين عبر البطاقة التموينية.



وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في حديث للصحيفة الرسمية اليوم الأحد، إن “هناك أمورا غامضة تحيط بصفقة الزيوت البالغة […]

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