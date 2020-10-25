2020/10/25 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – اعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عزمها زيادة رواتب العمال المتقاعدين، عبر اجراء تعديل في قانون الضمان، فيما اشارت الى ان تلك الزيادة ستشمل 250 الف عامل.



وذكرت معاون مدير عام الدائرة ضمياء سلمان داود في تصريح للصحيفة الرسمية اليوم الاحد، إن انه “تم رفع تعديل قانون الضمان […]

التدوينة وزارة العمل : سيتم زيادة رواتب العمال المتقاعدين ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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