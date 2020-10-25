بعمليتين منفصلتين في بغداد.. القبض على الداعشيين {أبو عائشة وأبو إسحاق}

2020/10/25 | 09:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، القبض على عسكر مايسمى فرقة الفرقان و موزع كفالات مايسمى ولاية الجنوب بعمليتين منفصلتين في بغداد.

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