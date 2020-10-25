2020/10/25 | 09:49 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، القبض على عسكر مايسمى فرقة الفرقان و موزع كفالات مايسمى ولاية الجنوب بعمليتين منفصلتين في بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعمليتين منفصلتين في بغداد.. القبض على الداعشيين {أبو عائشة وأبو إسحاق}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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