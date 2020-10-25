الرافدين : تسهيلات لشركات الصيرفة لشراء الدولار

2020/10/25 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين، استقطاب شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إن “شركات الصيرفة قُدمت لها التسهيلات للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار بعد أن أعلن المصرف عن إعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار”.



ودعا البيان، الشركات التي […]

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