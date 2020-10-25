بالصور.. شوارع بغداد في اولى ساعات إنطلاق تظاهرات 25 تشرين الأول- عاجل

2020/10/25 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شهدت المناطق المحاذية لساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، إجراءات أمنية مشددة لحماية انطلاق تظاهرات 25 تشرين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المناطق المحاذية لساحر التحرير في وسط العاصمة بغداد ومنطقة العلاوي، قبالة مكتب رئيس مجلس الوزراء، شهدت إجراءات أمنية مشددة لتأمين الحماية اللازمة لتظاهرات 25 تشرين التي انطلقت صباح اليوم وبمشاركة متظاهري بعض المحافظات".

وأضاف، أن "القوات الأمنية، انتشرت على نحو محكم في وسط بغداد، لمنع المتربصين من إحداث مشاكل بين صفوف المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة".

وتابع مراسلنا، بان، "القوات الأمنية فرقت في منطقة العلاوي، عدد من المتظاهرين، حاولوا قطع الطريق على المواطنين وعرقلة سير حركة المارة والعجلات.

وادلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت (24-10-2020)، كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتظاهرات 25 تشرين الاول.

وقال الكاظمي، بكلمة متلفزة، "نستعيد ذكرى ثورة تشرين لنذكر أنفسنا بأن للشعب حقوق أصيلة وصوت واضح وموقف شجاع".

واضاف ان "وظيفة الحاكم هي الاستماع لصوت شعبه"، مبينا ان "شهداء ثورة تشرين نحتوا الطريق نحو المستقبل".

وبين ان "الحراك الاجتماعي العراقي وضع خارطة طريق اقر بها الجميع ونحن ماضون بها"، مشيرا الى ان "الحكومة تشكلت لتكون معبرة عن لإرادة الشعب ووضعت منهاجاً أساسه إقامة انتخابات نزيهة وعادلة".

وتابع: "متمسكون بموعد 6 حزيران لإقامة الانتخابات المبكرة وننتظر من البرلمان اكمال اليات قانون الانتخابات"، مشيرا الى ان "ارادة التغيير السياسي تعبر عنها صناديق الاقتراع وهي من تمنح الشرعية".

واكد ان "الحكومة ستتكفل بحماية صناديق الاقتراع من التزوير والسلاح المنفلت وسنعتمد النظام البايومتري "، مبينا "وعدنا بإطلاق نظام لتقصي الحقائق بأحداث ثورة تشرين رغم التشكيك وشكلنا فريقاً من قضاة مشهود له بالنزاهة".

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