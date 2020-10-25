بعمليتين منفصلتين.. اعتقال عسكر ’’فرقة الفرقان’’ وموزع كفالات داعش في بغداد

2020/10/25 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأحد (25 تشرين الأول 2020)، القبض على عسكر ما يسمى "فرقة الفرقان"، وموزع كفالات "ولاية الجنوب"، بعمليتين منفصلتين في بغداد.

وقالت الوكالة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية من قبل المصادر القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على ارهابيين اثنين بعمليتين منفصلتين في منطقة المنصور والدورة ببغداد، والمطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش".

وأضاف، أن "الداعشي الأول عمل عسكر بما يسمى بفرقة الفرقان والمكنى ابو عائشة فيما عمل الثاني موزع كفالات مايسمى ولاية الجنوب والمكنى ابو إسحاق".

وتابع البيان، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، حيث تم ايداعهما التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

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