اليوم.. صافرة بدء الدوري الممتاز تنطلق بخمس مباريات

2020/10/25 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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يسجل اليوم الاحد ( 25 تشرين الاول 2020)، الانطلاقة الاولي للدوري العراقي الممتاز بجولته الاولى بعد توقف المنافسة في الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "الدوري العراقي للموسم 2020-2021 سينطلق اليوم الاحد بخمسة لقاءات اهمها القمة الجماهيرية التي تجمع الزوراء والشرطة في مباراة تقام على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثالثة عصرا ومن دون جمهور".

واضاف: "مباراة أخرى ستقام بنفس التوقيت يستضيف فيها الديوانية جاره النجف ، فيما يعود ملعب الشعب الدولي وعند الساعة السابعة مساء لاحتضان لقاء الجوية والكهرباء".

وبين أن "ملعب الفيحاء في البصرة سيكون مسرحا للقاء الميناء والحدود، بينما يشهد ملعب كربلاء الاولمبي مواجهة نفط الوسط والسماوة".

وتستكمل الجولة الاولى يوم غد الاثنين بإقامة ثلاث مباريات، فيما تختتم الثلاثاء بمباراتين.

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