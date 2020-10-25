وفاة رئيس اتحاد الادباء الكرد

2020/10/25 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ توفي اليوم الاحد في اربيل رئيس اتحاد الكتّاب الكرد، كاكه مم بوتاني .وقال موقع الاتحاد الوطني الكردستاني , توفي فجر اليوم الأحد، في أربيل الكاتب والسياسي الكردي المعروف رئيس اتحاد الكتّاب الكرد، كاكه مم بوتاني، عن عمر ناهز 83 عاماً".وكاكه مم بوتاني، اسمه الحقيقي (كاكة مم فخري سامي) من مواليد كويه العام 1937.



تخرج من كلية الزراعة بجامعة بغداد.



نشر أولى قصصه العام 1957، وكان في العام 1970 أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد الكتاب الكرد".اكمل دراسته الابتدائية في كويه، والسليمانية، ودراسته الاعدادية في كركوك والجامعية في مدينة بغداد ليحصل على شهادة الهندسة الزراعية".وخلّف الراحل مجموعة من النتاجات الادبية من القصص الطويلة والقصيرة ./انتهى2

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