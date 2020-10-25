رياض المسعودي يطالب الحكومة بالاستغلال الامثل لتحسن العلاقات الخارجية لخدمة الاوضاع الاقتصادية في البلاد

2020/10/25 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / طالب عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي الحكومة بالاستغلال الامثل لتحسن العلاقات الخارجية لخدمة الاوضاع الاقتصادية في البلاد.وقال المسعودي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" لاشك ان زيارات رئيس مجلس الوزراء اقليميا ودوليا تكتسب اهمية كبرى ، خصوصا لدول الاتحاد الاوروبي وفي مقدمتها الدول الثلاث فرنسا والمانيا وبريطانيا، والذي يرتبط بها بعلاقات ايجابية ".واضاف :" يجب استثمار هذه العلاقات سياسيا واقتصاديا وعسكريا"، مبينا ان هذه العلاقات لم تصل الى التبادل الاقتصادي بشكل كبير ، والقطاعات الاخرى مازالت معطلة .واوضح انه :" يجب ازالة فكرة عدم الاستقرار السياسي والمشاكل العميقة في العراق ،الذي يعتبرونه غير آمن وغير مستقر ومن الصعوبة عقد اتفاقات عالية المستوى بينها وبينه ".واشار المسعودي الى محاولة رؤساء الوزراء السابقين تعزيز العلاقة مع هذه الدول ، والكاظمي يحذو ذلك برغبة حقيقية وجادة بشكل يسهم في توطيدها والاستفادة العراقية منها في الجوانب السياسية والاستثمارية .وكان الكاظمي وقع خلال زيارته لدول الاتحاد الاوربي الثلاث / فرنسا والمانيا وبريطانيا / عدة اتفاقات بالجانب الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص وغيرها من الاتفاقات ل./انتهى3

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