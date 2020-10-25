الرافدين: تسهيلات لشركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار

2020/10/25 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصرف الرافدين عن استقطاب شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار .وذكر بيان للمصرف تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان شركات الصيرفة قدمت لها التسهيلات للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار بعد ان اعلن المصرف عن اعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار ".



وطالب البيان الشركات التي لم تطلع على التعليمات الى مراجعة الفرع الرئيس للمصرف في بغداد / الشورجة للاطلاع على الشروط الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والايجابية على الشركات./انتهى3

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