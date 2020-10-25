الصحة العراقية تحدد الفئات المشمولة بلقاح كورونا

2020/10/25 | 09:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الصحة، الأحد، اربع فئات ستحصل على لقاح كورونا ضمن الوجبة الاولى في حال اقراره من قبل منظمة صحة العالمية....

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