ايران توجه ضربة لترامب باستمرار تصدير مشتقاتها النفطية للعراق

2020/10/25 | 09:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم نقابة مصدري المشتقات النفطية الايرانية حميد حسيني أن تصدير المشتقات النفطية الايرانية للعراق لم يتوقف بتاتا رغم الحظر الأميركي، وأن ...

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