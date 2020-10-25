الحشد الشعبي يلقي القبض على ثلاثة مطلوبين في الانبار

2020/10/25 | 10:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن اللواء 27 في الحشد الشعبي، الاحد، عن القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب من قانون العقوبات في الانبار.وذكر اللواء في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوة استطلاع اللواء السابع و العشرين للمهمات الخاصة القت القبض على ثلاثة اشخاص مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب ضمن قاطع مسؤولية اللواء في محافظة الانبار”.وأضاف البيان، أنه “تم اتخاذ كل الاجراءات القانونية والاصولية بحق المتهمين وتحويلهم للجهات ذات العلاقة”.



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