2020/10/25 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – يسود اعتقاد واسع بين النخب العراقية أن الانتخابات المقبلة في العراق هي انتخابات مفصلية وستؤدي إلى حصول تغيير كبير في خارطة القوى السياسية المتحكمة بالمشهد العراقي منذ عام 2003.



وقد تعززت هذه القناعة بعد إعلان الكاظمي عن مقترحه لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 6 يونيو 2021.



كما زاد الأمل بحصول تغيير حقيقي […]

التدوينة تقرير : الانتخابات المقبلة مفصلية وستغير خارطة القوى السياسية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير : الانتخابات المقبلة مفصلية وستغير خارطة القوى السياسية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير : الانتخابات المقبلة مفصلية وستغير خارطة القوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).