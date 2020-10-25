المفوضية العليا لحقوق الانسان تدعو المتظاهرين للالتزام بالسلمية وتطالب القوات الامنية بتوفير الحماية لهم

2020/10/25 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان تدعو المتظاهرين، الإلتزام بالسلمية وتطالب القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم.وقالت المفوضية اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2020)، إنه “في الذكرى السنوية الأولى لإحتجاجات تشرين، تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، على كفالة حرية … Readmore

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