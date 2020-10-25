ذكرى الثورة البلشفية: لماذا الحزب الثوري مهم؟ - سيد صديق


ذكرى الثورة البلشفية: لماذا الحزب الثوري مهم؟ - سيد صديق
2020/10/25 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سيد_صديق ترجمة سيد صديقفي 25 أكتوبر 1917، استحوذت الطبقة العاملة الروسية على السلطة.

وفي اجتماعٍ لمؤتمر السوفييتات، تلك الهيئات التي جسَّدَت ذروة الديمقراطية ومثَّلَت ملايين العمال والفلاحين والجنود، أعلن لينين: “سنمضي الآن في بناء النظام الاشتراكي”.

كيف؟ استطرد لينين: “النشاط الخلَّاق القاعدي هو العامل الرئيسي للحياة العامة الجديدة … لا يمكن إعلان الاشتراكية بمرسومٍ من أعلى.

إن روحها ترفض النهج ال ......

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