ذكرى الثورة البلشفية: لماذا الحزب الثوري مهم؟ - سيد صديق

2020/10/25 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_صديق ترجمة سيد صديقفي 25 أكتوبر 1917، استحوذت الطبقة العاملة الروسية على السلطة.



وفي اجتماعٍ لمؤتمر السوفييتات، تلك الهيئات التي جسَّدَت ذروة الديمقراطية ومثَّلَت ملايين العمال والفلاحين والجنود، أعلن لينين: “سنمضي الآن في بناء النظام الاشتراكي”.



كيف؟ استطرد لينين: “النشاط الخلَّاق القاعدي هو العامل الرئيسي للحياة العامة الجديدة … لا يمكن إعلان الاشتراكية بمرسومٍ من أعلى.



إن روحها ترفض النهج ال ......





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