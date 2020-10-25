رئيس كتلة التغيير: الحقوق والحريات تشهد تراجعاً خطيراً في اقليم كردستان

2020/10/25 | 10:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد عن تراجع خطير للحقوق والحريات في اقليم كردستان العراق، كاشفاً بأن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم تعد مقترح قانون لمحاسبة اي مواطن يمكن ان ينتقد السلطة هناك.وقال محمد في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “سلطات الاقليم شنت قبل مدة حملة …

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