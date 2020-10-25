الاستخبارات تعلن القبض على “إرهابيين” في بغداد

2020/10/25 | 10:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على “إرهابيين” بعمليتين منفصلتين في بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وبعد ورود معلومات استخباراتية من قبل المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين بعمليتين …

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