المتحدث العسكري باسم الكاظمي يهدد المعتدين على الممتلكات العامة بـ”اجراءات صارمة”

2020/10/25 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الاحد، عن تلقي الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.وقال رسول في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “ندعو ابناءنا المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل، كما ندعوهم الى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن اي حالة سلبية او مشبوهة”.ودعا إلى ضرورة “السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم”.وأشار رسول إلى أن “لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين”.



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