2020/10/25 | 10:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “اتفاقيات التطبيع الثلاث مع الدول العربية أنهت العزلة الجغرافية لإسرائيل بتوفير رحلات جوية أقصر وأرخص ثمنا”.وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي “نحن نغير خريطة الشرق الأوسط”، مشيرا إلى لوح أبيض عليه رسوم بيانية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو: نحن نغير خريطة الشرق الاوسط واسرائيل خرجت من عزلتها الجغرافية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو: نحن نغير خريطة الشرق الاوسط واسرائيل خرجت من عزلتها الجغرافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).