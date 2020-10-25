2020/10/25 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- افاد مصدر امني لوسائل انباء عراقية اليوم الاحد، بإغلاق شارع ابو نؤاس من قبل القوات الامنية وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر ، ان “القوات الامنية باشرت بغلق طريق شارع ابو نؤاس من فندق فلسطين باتجاه ساحة التحرير وشارع الرشيد”.



واضاف، ان “القوات الامنية قطعت ايضا جسري السنك والشهداء”.

التدوينة إغلاق كامل لشارع ابو نؤاس في العاصمة بغداد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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