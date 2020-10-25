أسعار جديدة لصرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2020/10/25 | 10:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق العراقية اليوم الاحد 25 تشرين الاول 2020:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

124,900

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 124,500

بيع 125,500

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كركوك

125,150

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اربيل

125,100

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النجف

125,000

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البصرة

125,100

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الموصل

125,200

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السليمانية

125,200

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ديالى

125,300

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