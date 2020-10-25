بيان من مصرف الرافدين حول بيع الدولار

2020/10/25 | 10:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المصرف عن تسهيلات لشركات الصيرفة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، استقطاب شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 25 تشرين الأول/أكتوبر، إن "تسهيلات قد قدمت إلى شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار بعد أن أعلن المصرف عن إعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار".

ودعا البيان، الشركات التي لم تتطلع على التعليمات إلى "مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والإيجابية على الشركات".

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