التغيير: تراجع الحريات في الإقليم ومقترح لمحاسبة أي مواطن ينتقد السلطة

2020/10/25 | 10:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب يوسف محمد عن تراجع خطير للحقوق والحريات في اقليم كردستان العراق، كاشفاً بأن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم تعد مقترح قانون لمحاسبة اي مواطن يمكن ان ينتقد السلطة هناك".

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