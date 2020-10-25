بقمة النوارس والقيثارة.. عجلة الدوري الممتاز تبدأ الدوران اليوم

2020/10/25 | 10:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تُفتتح منافسات الدوري العراقي الممتاز، الأحد، بإقامة 5 مباريات ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

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