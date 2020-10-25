العراق يتفاوض مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز في غرب بغداد والبصرة

2020/10/25 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل عن اجراء مشاورات مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز في غرب بغداد والبصرة، فيما أشار إلى أن الوزارة وقعت مع إحدى الشركات اليابانية لإنشاء مصفاة معقدة.وقال اسماعيل بعد اختتام الجولة الاوربية للوفد … Readmore

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