50 دولة تصادق على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية

2020/10/25 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة أمس السبت، أن 50 دولة صادقت على معاهدة أممية لحظر الأسلحة النووية ما يؤدي إلى دخولها حيز التنفيذ خلال 90 يوما، في خطوة أشاد بها نشطاء مناهضون للأسلحة النووية، لكنها واجهت معارضة شديدة من الولايات المتحدة والقوى النووية الكبرى الأخرى.

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