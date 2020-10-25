اعتقال 2 من ارهابيي داعش في بغداد

2020/10/25 | 10:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان: بعد ورود معلومات استخباراتية من قبل المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين بعمليتين منفصلتين في منطقة المنصور والدورة ببغداد".

وأضاف البيان: أنهما "مطلوبان وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، وعمل الأول عسكر بما يسمى فرقة الفرقان والمكنى أبو عائشة، فيما عمل الثاني موزع كفالات ما يسمى ولاية الجنوب والمكنى ابو إسحاق".

وتابع: خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، حيث تم ايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

PUKmedia وكالات‌

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