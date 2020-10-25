2020/10/25 | 10:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، المتظاهرين للإلتزام بالسلمية، فيما طالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم.

وقالت مفضوية حقوق الانسان في بيان: في الذكرى السنوية الأولى لإحتجاجات تشرين، تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، على كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، وتدعو جميع المتظاهرين للالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الامنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والإبتعاد عن أية صدامات، وتدعو القوات الامنية لتوفير الحماية اللازمة الى المتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الأمن.

واضاف البيان: تدعو المفوضية في الوقت نفسه الحكومة العراقية الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة والتي تساهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز بيئة حقوق الإنسان في العراق.

PUKmedia اعلام مفوضية حقوق الانسان‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان توجه رسالة الى المتظاهرين والقوات الامنية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان توجه رسالة الى المتظاهرين والقوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).