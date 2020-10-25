شرطة بابل تطلق حملة واسعة ضد سائقي الدراجات النارية

2020/10/25 | 10:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بابل..اعلنت قيادة شرطة بابل، الاحد، عن اطلاق حملة واسعة للقبض على سائقي الدراجات النارية الذين لا يطبقون السلامة المرورية او يتجاوزن القانون المروري.وقال المتحدث باسم القيادة العميد عادل الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، انه “بعد مناشدات عديدة من المواطنين اطلقت الاجهزة الامنية في قيادة شرطة بابل حملة واسعة للقبض على سائقي الدراجات النارية الذين لايطبقون السلامة المرورية او يتجاوزون القانون المروري”.واضاف ان الحسيني ان “الحملة منذ بدايتها ولغاية الان حجزت 100 دراجة نارية، ولا زالت مستمرة في جميع الطرق بغية الحد من الحوادث التي بدأت بالازدياد في الاونة الاخيرة، وتطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.



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