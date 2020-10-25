نينوى.. عمليات تطهير جزيرة كنعوص شارفت على الانتهاء

2020/10/25 | 10:23 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت قيادة عمليات نينوى، الأحد، قرب انتهاء العمليات الأمنية في جزيرة كنعوص ضد بقايا داعش في المحافظة.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن اسماعيل المحلاوي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 25 تشرين الأول 2020، إن "القوات تقوم بواجبها بتأمين جزيرة كنعوص، للبحث عن مضافات داعش"، مبينا أن العمليات الأمنية شارفت على الانتهاء.

وأضاف انه "تم تجريد أكثر من تسعين بالمئة من أراضي الجزيرة وتنظيفها، ولم تعد تصلح لاختباء عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح أن "العملية الأمنية وصلت إلى ذروتها، وخلال الوقت القريب المقبل، سنعلن عن انتهاء تطهير الجزيرة بنجاح".

وشدد المحلاوي، على أن "العمليات الأمنية لن تتوقف عند جزيرة كنعوص، وإنما ستشمل مناطق أخرى، وستبقى مستمرة لحين تطهير محافظة نينوى من براثن العصابات الداعشية".

وكانت القوات الأمنية قد اقتحمت في وقت سابق، جزيرة "كنعوص" الواقعة على نهر دجلة قرب الموصل، بعد معلومات تشير إلى أن تنظيم داعش يستخدمها كقاعدة لعملياته.

وتقع الجزيرة جنوب الموصل، وهي مسطحات مغطاة بالأشجار بين أفرع من نهر دجلة ويقول القادة العسكريون في المنطقة إن عناصر التنظيم يستغلون "تعقيدها الجغرافي" لشن هجمات منها باتجاه القوات العسكرية المرابطة في المنطقة.

ر.إ

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