منح (215) أجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة خلال أيلول الماضي

2020/10/25 | 10:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..منحت المديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن (215) أجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة خلال شهر أيلول الماضي .وقال مدير عام المديرية رائد عبد الإله جبوري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الصناعات الغذائية سجلت أعلى نسبة بعدد الاجازات الممنوحة والبالغة (97) أجازة تليها الصناعات الكيمياوية والصناعات الانشائية والصناعات المعدنية والصناعات النسيجية”.وأضاف جبوري، أن “محافظة البصرة أحتلت المرتبة الاولى بعدد الإجازات الممنوحة للشهر المذكور والبالغة (38) أجازة تليها محافظة بغداد بـ(35) أجازة ومحافظة ميسان بعدد (18) أجازة فيما توزعت باقي الإجازات على محافظات ذي قار والمثنى والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبابل وديالى والانبار وواسط والديوانية وصلاح الدين ونينوى وكركوك واربيل والسليمانية”.وتابع، ان “المديرية تواصل تقديم خدماتها التخصصية لأصحاب المشاريع الصناعية والتي من بينها إجراء الكشوفات الميدانية لمشاريع القطاع الصناعي المجازة من المديرية ومن خلال كوادرها الهندسية والفنية لضمان ديمومة العملية الانتاجية لتلك المشاريع وتثبيت واقع الحال وتحديث البيانات حيث بلغ العدد المتحقق من الكشوفات الميدانية خلال شهر أيلول الماضي (317) كشف لمشاريع صناعية مختلفة توزعت على مختلف المحافظات”.



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