بريطانيا تؤكد استعدادها لدعم العراق

2020/10/25 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت بريطانيا استعدادها الكامل لدعم

العراق وتعزيز مكانته في المجتمع

الدولي والإقليمي .

جاء ذلك خلال لقاء السيد فؤاد حسين وزير

الخارجية العراقي مع السيد توم

توغندهات رئيس لجنة العلاقات الخارجية

في الب

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