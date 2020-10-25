الكلاسيكو يحول غرفة ملابس برشلونة إلى جنازة

2020/10/25 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن

رد فعل نجوم برشلونة عقب الخسارة (1-3)

أمام ريال مدريد، بالأمس في الجولة

السابعة من الليجا.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني،

فإن غرفة ملابس برشلونة في كامب

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