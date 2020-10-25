صور: أجواء الاحتجاجات في ساحة التحرير

2020/10/25 | 10:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

احتشد متظاهرون، الأحد، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، معلنين انطلاق جولة جديدة من احتجاجات 25 تشرين.



وأظهرت صور تابعها "ناس"، (25 تشرين الأول 2020)، متظاهرين في ميسرات قرب نصب الحرية، فيما يستمر توافد المشاركين من ساعات الصباح الأولى.

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