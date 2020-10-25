بيليه يشكر الجميع على رسائل التهنئة التي تلقاها بعيد مولده الـ80

2020/10/25 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجّه أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتس دو ناسيمينتو “بيليه”، بالشكر السبت للجميع على آلاف الرسائل التي تلقاها لتهنئته بعيد مولده الـ80، وهي المناسبة التي قضاها معزولا في منزله في جوارويا (بولاية ساو باولو) لحماية نفسه من وباء كورونا.

وقال بيليه خلال مقطع فيديو نشره على تويتر “أصدقائي الأعزاء وأقاربي وجميع أولئك الذي أرسلوا لي رسائل متمنيين لي الصحة وهنئوني خلالها بعيد مولدي، أريد أن أرد لكم هذا المعروف وأطلب من الله أن يمنحكم نفس الطمأنينة والصحة والسعادة التي أحظى بها بحلول عيد مولدي الـ80”.

وتلقى الأسطورة البرازيلية كما هائلا من رسائلا لتهنئة في عيد مولده الذي لم يشهد احتفالات كبيرة نظرا لأزمة وباء كورونا، كما تبادل المديح مع مواطنه نيمار، لاعب السليساو وفريق باريس سان جيرمان، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف بيليه “على مدار 80 عاماً كنا معاً نتلقى ونرد على رسائلكم.



أشكركم وأبقوا مع الله”.

وقال أسطورة البرازيل خلال رسالة قبل الفيديو “أنا سعيد أكثر من أي وقت مضى.



لقد أتممت عقدي الثامن اليوم وحتى الآن أمتلك الصحة لأكمل حياتي معكم”.

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