القوات المسلحة تطالب المتظاهرين بعدم التظاهر خارج ساحة التحرير

2020/10/25 | 10:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – طالب الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، المتظاهرين بعدم التظاهر خارج ساحة التحرير بالعاصمة بغداد كونها مؤمنة بالكامل.



ودعا رسول، المتظاهرين الى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن أي حالة سلبية او مشبوهة وعدم السماح للمخربين بالاعتداء على القوات الأمنية .



وبين رسول أن الأجهزة الأمنية لديها تعليمات صارمة باتخاذ […]

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