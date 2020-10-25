2020/10/25 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

تسعى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الى زيادة رواتب العمال المتقاعدين، عبر اجراء تعديل في قانون الضمان، بينما اشارت الى ان تلك الزيادة ستشمل 250 الف عامل.

وذكرت معاون مدير عام الدائرة ضمياء سلمان داود في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم رفع تعديل قانون الضمان رقم 39 لسنة 1971 الى وزير العمل ليتم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان للمصادقة عليه”.

وأصافت داود، أن “التعديلات تتضمن زيادة في رواتب العمال المتقاعدين والسن القانونية اضافة الى الضمان الصحي و مميزات أخرى”.

واوضحت ان “عدد العمال المتقاعدين يبلغ 250 الف عامل يتم صرف رواتبهم دفعة واحدة كل شهرين وتصل مبالغ رواتبهم الى ما يقارب 15 مليار دينار، ويحتسب الحد الادنى منه 320 الف دينار».



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تسعى لزيادة الرواتب التقاعدية في قانون الضمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تسعى لزيادة الرواتب التقاعدية في قانون الضمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).