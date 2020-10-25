صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في منطقة العلاوي وسط بغداد

2020/10/25 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- شهدت منطقة العلاوي وسط بغداد، اليوم الأحد، صدامات بين عشرات المتظاهرات وقوات الأمن المكلفة بحمايتهم.



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