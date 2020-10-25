اليوم.. ملعب الشعب يحتضن قمة الشرطة والزوراء في الدوري الممتاز

2020/10/25 | 10:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يحتضن ملعب الشعب الدولي، مباراة قمة الجولة الاولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، حين يواجه الشرطة فريق الزوراء في لقاء مرتقب.

ويسعى فريق الشرطة ان يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز خاصة وانه ثمنه سيكون ثميناً نظراً لأنه سيكون على حساب الزوراء، خاصة وهو سيركز على مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء مهمة الابطال.

اما الزوراء، فهو الاخر يسعى ان تكون بدايته مثالية بالفوز على البطل، حيث سيعول على صفقاته الجديدة مثل علاء عبد الزهرة وضرغام اسماعيل لتحقيق الانتصار.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت بغداد وستقوم وكالة “المعلومة” بنشر تفاصيل المباراة فور انتهائها.



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