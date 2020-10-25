إتلاف مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ طريبيل الحدودي

2020/10/25 | 10:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قامت هيأة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار بأتلاف مواد أولية لصناعة الكيك غير صالحة للاستهلاك البشري ومنتهية الصلاحية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه “شكلت لجنة لاتلاف المواد أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي /شعبة البحث والتحري والاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني وممثل عن شعبة الرقابة الصحية”.

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