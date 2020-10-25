الحكومة مستمرة بتراكم التصريحات حول القطار المعلق.. معلومة “وردية” جديدة تخص الوظائف

2020/10/25 | 10:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن الوكيل الاداري لوزارة النقل سلمان صدام البهادلي، الاحد، أن مشروع القطار المعلق في بغداد سيستوعب عشرة الاف فرصة عمل حال إنجازه..

وقال البهادلي، في بيان على هامش اجتماع موسع للجنة الوزارية الفنية المكلفة باختيار استشاري لمشروع القطار المعلق إن “اللجنة وضعت التفاصيل الاساسية الخاصة باختيار استشاري لمشروع القطار المعلق الذي سينفذ وسط العاصمة بغداد”.

وأضاف، ان “المشروع سيقدم خدمة كبيرة لأهالي العاصمة، حيث ان يستوعب 10000 شاب للعمل فيه وسينجز في فترة قياسية وجيزة ويعتبر خطوة حضارية مهمة في بغداد كونه يخدم التنقل الداخلي للمحافظة”.

واوعز الى اللجنة “اكمال جميع النقاط التي تم الاتفاق عليه وكذلك اعداد تفاصيل العمل للاجتماع المقبل الذي سيعقد خلال 48 ساعة للاسراع بانجاز متطلبات العمل”، مؤكداً ان “هذا المشروع يعتبر جزء من منظومة النقل الشامل لجانبي الكرخ والرصافة”.

يذكر ان وزارة النقل وقعدت محضر عقد في 23 من شهر آب مع وزارة التخطيط لاحالة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق من مجلس محافظة بغداد إلى وزارة النقل العراقية باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص القطاعي .

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