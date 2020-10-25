زمن جيفارا - حسن مدن

2020/10/25 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن أكثر من خمسين عاماً مرّت على قتل جيفارا الثائر الأرجنتيني المولد، والذي تصعب نسبته إلى بلدٍ بعينه من بلدان أمريكا اللاتينية، كونه ناضل في أكثر من بلد، فهو كان شريكاً أساسياً في صنع انتصار الثورة الكوبية إلى جانب فيدل كاسترو وشقيقه راؤول، ورغم أنه عُيّن وزيراً في أول حكومة كوبية بعد الثورة، وقام بمهام دبلوماسية عديدة في حينها، لكنه سرعان ما زهد المناصب كلها، وآثر أن يواصل نضاله من أجل تحرر بلدان أخ ......





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